Líder inmigrante se refugia en iglesia de Carbondale

Después de años de luchar contra procedimientos de deportación, una madre de Silt y activista inmigrante toma santuario en la iglesia Two Rivers Unitarian Universalist de Carbondale. Ella es la quinta inmigrante en Colorado en tomar santuario este año.

Sandra López, madre de tres hijos y residente del Roaring Fork Valley por 16 años, ha estado enfrentando procedimientos de deportación desde que fue arrestada en 2010. López dice que fue arrestada injustamente, y aunque finalmente se retiraron los cargos, aún estaba enlistada para deportación.

Los registros del juzgado del condado de Garfield muestran que López fue arrestada por conducta delictiva menor, y que el fiscal del distrito retiró rápidamente el cargo. López dice que el arresto ocurrió luego de que uno de sus hijos marcara el 911 por error y luego colgara.

La ley estatal en ese momento forzó a los agentes de policía a denunciar a inmigrantes indocumentados a funcionarios federales de inmigración, según la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, con la que López ha estado trabajando como activista local.

“El sistema de inmigración está absolutamente quebrantado”, dijo López, originaria de México, a una multitud fuera de la casa pastoral de la iglesia en Carbondale, el martes por la tarde. “Están separando a muchas familias. La deportación es para personas criminales. No es verdad. No soy una criminal, es por eso que estoy mostrando mi cara”.

Después de que López ha luchado durante años para permanecer en el país, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. negó su suspensión de deportación la semana pasada.

“Cuando inmigración negó la suspensión de deportación, lloré mucho”, dijo. “Estuve conmocionada. Esa noche estaba mi mente en blanco. No dormí bien”. López tenía un chequeo de control con el ICE la mañana siguiente. Pero mientras preparaba a su hijo de 13 años para la escuela, decidió refugiarse en la iglesia Two Rivers Unitarian Universalist, incapaz de decirle a él lo que estaba a punto de hacer.

“Estamos orgullosos de apoyar a Sandra y de poder mantenerla aquí”, dijo Jennifer Smith, abogada de inmigración de Glenwood Springs, quien representa a López. “No entendemos por qué el gobierno la trata de manera diferente este año comparado a años anteriores. Haremos todo lo posible para luchar en su caso, traer nuevas pruebas, volver a abrirlo, hacer todo lo posible para mantenerlos juntos, porque el sistema está fracturado”.

“Sandra es muy valiente por hacer lo que hace”, anunció Smith a la multitud el martes por la tarde. “Y espero que esto empuje al congreso a tomar medidas. … No necesitamos hablar. No necesitamos política. Necesitamos acción”.

“Mientras ella siga con todas las opciones en su caso para obtener estatus legal en los Estados Unidos, le pide al ICE que use su discreción y renueve su suspensión”, escribió CIRC en un comunicado.

“La política actual del ICE ordena que el personal de la agencia evite realizar actividades de cumplimiento en lugares sensibles a menos que cuenten con la aprobación previa de un funcionario de supervisión apropiado o en caso de circunstancias apremiantes”, dijo Carl Rusnok, vocero del ICE con sede en Dallas.

Rusnok dijo que esos lugares sensibles incluyen lugares de alabanza, escuelas y hospitales.

López y su hija de dos años se están refugiando en la casa parroquial de la iglesia, después de que la congregación de la iglesia decidió ofrecer santuario a los inmigrantes indocumentados en marzo. Mientras ella vive en la casa pastoral de la iglesia, no puede trabajar y no puede salir.

“Ofrecer santuario a Sandra es una expresión de nuestra fe”, escribió en un comunicado la reverenda Shawna Foster, pastora de Two Rivers Unitarian Universalist. “Buscamos unificar a la comunidad hacia objetivos comunes de paz y justicia. Necesitamos una reforma migratoria para que este valle pueda permanecer unido: las deportaciones nos separan a nosotros y a nuestras familias. Espiritualmente, siempre debemos actuar de maneras que se defiendan el valor y la dignidad inherentes de cada persona.

Ofrecer santuario es ofrecer una manera para que aquellos en el poder consideren la justicia, no legalidades.

“Al tomar refugio, estoy mostrando mi cara. No estoy corriendo, no me estoy escondiendo. Estoy luchando por mi familia y todas las familias inmigrantes que enfrentan la separación debido a un sistema injusto”, dijo López en una declaración escrita. “Necesitamos unirnos, unirnos como comunidad para protegernos unos a otros, seguir luchando por el alivio humanitario y la aplicación humanitaria de las leyes de inmigración. Estoy luchando por mis hijos, para estar con ellos y con mi esposo. En estos tiempos, es difícil mantener familias fuertes por muchas razones; ¿Por qué nuestro gobierno intenta separarnos cuando estamos trabajando para proporcionar un buen hogar y vida para nuestros hijos? No lo entiendo, y lo siento profundamente en mi corazón”.

“Necesitamos que se arregle este sistema, este sistema de inmigración que ha estado roto por muchos, muchos años. Y ahora bajo la administración de Trump es aún más difícil “, dijo el martes.

México, con toda su violencia, no es un buen lugar para los niños, dijo López. “De las miles de personas que fueron deportadas, muchas de ellas están perdiendo la vida debido a esa violencia”.

“Podrán bloquear mis sueños, pero no arrancar el deseo de una madre, porque ella ama a sus hijos”, dijo López el martes.

“No es fácil para mí quedarme aquí… y para mi familia, no es justo”, dijo entre lágrimas. “Porque no soy criminal. … No estoy corriendo. No me estoy escondiendo Ellos saben dónde estoy. Ellos saben dónde estoy”.