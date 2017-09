Trump incrementa la ansiedad entre los inmigrantes

Read this story in English .

Una reciente redada en el Roaring Fork Valley por parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha incrementado la ansiedad de residentes indocumentados que están nerviosos desde la elección del presidente Trump, según organizaciones de servicio que trabajan con ellos y abogados de inmigración.

El ICE dijo que 14 personas que supuestamente vivían ilegalmente en el país fueron detenidas en Carbondale, Glenwood Springs y en el corredor Interestatal 70 del 13 al 16 de agosto. De los arrestados, 12 habían sido previamente condenados por delitos, dijo el ICE en un comunicado.

La acción fue la primera incursión visible del ICE en el Roaring Fork Valley desde que Trump fue elegido, de acuerdo con el abogado de Glenwood Springs, Ted Hess, cuya firma se especializa en temas de inmigración. Ha tenido un efecto escalofriante, incluso entre los residentes ilegales con un registro limpio de antecedentes penales.

Samuel Bernal-Urbina, vicepresidente de Entravision Communications, que dirige la emisora local Radio Tricolor Aspen, dijo que hay mucha confusión sobre el enfoque del ICE, a pesar de que la emisora de radio está cubriendo temas de inmigración “más que nunca”.

“Mucha gente de la comunidad inmigrante sabe que el ICE está arrestando a gente, pero no hay una idea clara de quién, por qué, cuándo y cómo”, dijo. “La confusión genera incertidumbre. La incertidumbre genera ansiedad “.

Aunque el ICE bajo la actual administración ha dicho que se dirigirá a individuos con antecedentes penales más que hacer emboscadas extensas, los comentarios de Trump sobre la construcción de un muro entre los Estados Unidos y México, la reducción de la inmigración legal y la alteración de un programa que da residencia temporal a los jóvenes inmigrantes ha sido ampliamente inquietante, según Hess.

“Viven en las sombras”, dijo Hess, “y espero como nunca que haya una reforma”.

Dijo que su firma relacionada con asuntos de inmigración creció entre el 50 y el 100 por ciento desde que Trump fue elegido.

Las personas que han estado confiadas acerca de asegurar su estatus legal porque eran vistas como una prioridad baja para la deportación ahora están luchando, dijo Hess. Por ejemplo, los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses están aplicando para entrar en el proceso de legalización.

Jennifer Smith, una abogada de inmigración en Glenwood Springs, dijo que hay tanta incertidumbre sobre cómo el gobierno perseguirá a las personas que viven en el país sin permiso legal que eso está deteriorando la estructura de las comunidades. Ella es consciente de las personas que tienen miedo de renovar sus licencias y dudan sobre asistir a las reuniones de regreso a la escuela de sus hijos. Ellos esencialmente evitan el contacto fuera de sus hogares tanto como sea posible.

Bernal dijo que algunos de los clientes de publicidad de su firma han reportado un nivel inferior de negocios este año.

“Algunas de las razones de eso, creen ellos que está relacionado con el temor, o con la gente que ahorra dinero en caso de ser deportados”, dijo.

Smith dijo que el factor miedo es evidente. Durante el primer trimestre de este año, vio un aumento en el número de clientes que buscaban consultas sobre asuntos legales.

“Me preguntaron, ‘¿Qué va a hacer el Presidente? ¿DACA (Acción diferida para llegados en la infancia) estará presente mañana? ‘”, Dijo Smith.

“Tratamos de ser equilibrados en la información que damos”, continuó. “No queremos causar pánico, pero queremos que la información esté disponible”.

Smith explica a la gente que la mayor diferencia en la administración Trump es el sistema de prioridades.

Por ejemplo, una persona que entró ilegalmente en el país pero ha estado en los Estados Unidos durante 25 años, ha evitado actividades delictivas, tiene una familia, tiene un buen trabajo o incluso posee su propio negocio, tradicionalmente tiene poco que preocuparse por el ICE. Ahora, una infracción de tráfico menor o una citación por conducir bajo la influencia puede ser motivo para deportación.

Ella ha ajustado su consejo por consiguiente.

“Sólo tengo que asumir que nadie puede dar un paso que los pone en riesgo”, dijo.

Sophia Clark, residente del Roaring Fork Valley, directora de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, dijo que el principal enfoque de estos días es trabajar en la defensa de la deportación a medida que las políticas de la nueva administración se aclaran.

“Definitivamente ha habido un gran cambio”, dijo. “No sucede de inmediato. Se aclara con el tiempo “.

Lo que se está poniendo de manifiesto es que todos los inmigrantes que viven en el país sin permiso legal encajan en la lista de priorización actual para la deportación. Además de la condena de un delito, una persona ahora puede ser deportada por ser acusada de un delito, señaló.

“Se ha ampliado de una manera tan grande y confusa que cualquier persona es un objetivo”, dijo Clark.

Sin embargo, dijo que es difícil medir si los inmigrantes están viviendo con un mayor nivel de miedo. Un número récord de personas fueron deportadas durante el mandato del presidente Obama.

“No es que antes las cosas fueran buenas”, dijo Clark. “Personas viviendo con miedo por deportación no es algo nuevo. Sólo estamos tratando con la misma vieja basura.

Dicho esto, parece que las leyes de inmigración serán perseguidas de manera más agresiva por Trump, dijo.

“Es la orden del día de este gobierno eliminar a tantas personas como sea posible”, dijo Clark.

Inglés en Acción, una organización sin fines de lucro que combina estudiantes que quieren aprender el idioma inglés con tutores, evita la política. Aun así, su nivel de actividad fue estimulada por la elección deTrump, según la directora ejecutiva Lara Beaulieu.

“Creo que hemos visto un aumento en el número de personas que buscan la ciudadanía”, dijo.

Los estudiantes tienen la percepción de que las pruebas de ciudadanía se han vuelto más difíciles, donde los solicitantes deben mostrar un mayor dominio y conocimiento del idioma Inglés. Así que quieren profundizar en sus estudios del idioma.

Ha habido otro gran cambio en los últimos 10 meses.

“Desde las últimas elecciones hemos visto un aumento en el número de personas que quieren ser tutores voluntarios”, dijo Beaulieu.

Eso es bueno porque siempre hay más estudiantes que tutores. Hay una lista de espera para que los estudiantes obtengan un tutor.

“La lista de los últimos cuatro años ha sido de unas 100 personas”, dijo.

Bernal, que está en la junta directiva de Inglés en Acción, dijo que él ha sido testigo de mayores niveles de activismo en la comunidad anglo en lugar de la comunidad latina desde las elecciones de 2016. Muchos latinos no quieren estar en el centro de atención debido a los riesgos percibidos de deportación y porque están ocupados tratando de alimentar a sus familias.

“Es difícil conseguir que la comunidad inmigrante participe en el activismo político debido a la cantidad de trabajo que tienen – tres trabajos al mismo tiempo en muchos casos, siete días a la semana – y por miedo a la deportación”, dijo.

“Cuando no tener 'papeles' te hace sentir que no tienes derechos o que eres un criminal, es difícil tener una voz”, dijo Bernal.

Pero el activismo político de la comunidad anglo es “muy apreciado”, dijo.

“Diferentes organizaciones sin fines de lucro e iglesias están preparando posiciones y acciones en caso de que se ponga más feo”, dijo.

Bernal dijo que los comentarios de los radioescucha de la emisora indican que apoyan al ICE que lucha contra los criminales.

“Es la gente honesta la que les interesa”, dijo.

La mayoría de la gente de la comunidad de inmigrantes quiere un camino para que las personas honradas puedan obtener los documentos que “les permitan hacer su trabajo con dignidad”, dijo.

La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado se mantiene ocupada al interactuar directamente con los inmigrantes que enfrentan problemas, haciendo presión a la delegación del Congreso de Colorado sobre la legislación y alentando a las agencias locales de policía en Colorado a distanciarse de las políticas del ICE. La organización no se ha ocupado más este año simplemente porque ya estaba ocupado, según Clark.

“Yo diría que ya estábamos reforzados”, dijo, “y nos hemos quedado reforzados.”