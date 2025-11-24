Bohemian Bier Spa abrirá en diciembre

Cuando Dasha Balasova emigró a Estados Unidos a finales de la década de 1980, aportar un pedazo de su cultura a un pequeño pueblo en las Montañas Rocosas era lo último que tenía en mente.

Llegó a Estados Unidos para alejarse del régimen comunista checoslovaco, y después pasó una década reconstruyendo su vida como dueña y operadora de dos bares y un club en Los Ángeles.

Tras mudarse al Western Slope en 2006, se enamoró de la zona, sintiéndose en casa en una región igualmente montañosa, y continuó con su pasión por administrar bares. Balasova fue propietaria y operadora del Brush Creek Saloon en Eagle durante cinco años antes de comprar el histórico Black Nugget Saloon (entonces Carnahan’s Tavern) en Carbondale, restaurándolo a su estética original de bar de mineros en 2012.

Pasó muchas horas recorriendo Glenwood Springs durante sus viajes entre su casa y su bar en Eagle y su bar en Carbondale, y eventualmente se enamoró de la cultura de Glenwood Springs. Su amor por el distrito histórico de Glenwood la llevó a la motivación para su obra maestra: un bier spa tradicional de la República Checa en el corazón de las Montañas Rocosas.

“Glenwood es increíble”, dijo. “Me encanta Glenwood por su lado histórico, por el hecho de que es más grande, por los restaurantes y las aguas termales, los turistas, y porque soy europea me gusta sentarme a ver a la gente. Me enamoré de esta ciudad y sabía que quería traer algo único”.

Los bier spas son una tradición de 2,000 años arraigada en creencias homeopáticas. Los baños de cerveza se han utilizado en Europa Central desde la Edad Media y se sabe que ayudan a tratar afecciones de la piel, aliviar dolor de articulaciones y músculos, estimular el sistema circulatorio e hidratar la piel.

Cuando esté terminado, el spa ofrecerá ocho habitaciones privadas de terapia, seis de las cuales tendrán dos tinas y podrán recibir hasta cuatro personas. Dos de las habitaciones estarán conectadas mediante una puerta corrediza para grupos más grandes; una será una habitación romántica con una sola tina, y una más será accesible según ADA.

Cada habitación tendrá un diseño único para fomentar la sensación de estar en la vieja Europa Central, con madera profunda y rica en las paredes, y estará inspirada en una cerveza checa en particular, como Pilsner Urquell, Gambrinus y otras, aunque todas contarán con las mismas comodidades.

“Queremos que la gente se olvide de que está en Glenwood mientras esté adentro”, bromeó Balasova. “Queremos que se sorprendan de que no están en Europa cuando terminen su sesión”.

Las comodidades incluirán duchas tipo lluvia, saunas de infrarrojos, altavoces Bluetooth y auténticas tinas checas de madera diseñadas para baños de cerveza. Aunque la receta exacta es secreta y se irá con Balasova a la tumba, la mayoría de los bier spas usan una mezcla similar de agua, cerveza, levadura seca, espuma de cerveza, lúpulo, cebada y productos cosméticos a base de cerveza importados de Chequia. Cada baño se drenará, se remodelará y la habitación será completamente limpiada después de cada sesión de 90 minutos.

“Las aguas termales son increíbles, pero llevan cloro en el agua, y además están muy concurridas”, dijo. “Esto es muy privado. El baño solo tendrá agua, un litro y medio de cerveza, levadura seca, aceite, espuma de cerveza, todo mezclado en una tina y te sientas a disfrutar”.

Cerveza, champaña y refrigerios también estarán disponibles para comprar durante la sesión de 90 minutos.

Balasova explicó que quería crear algo que celebrara tanto la cultura histórica del centro de Glenwood Springs como su propia historia personal. Primero compraron el edificio que luego se convirtió en Ming’s Café, pero se dieron cuenta de que era demasiado pequeño para cumplir su sueño.

“El edificio no tenía sótano y era demasiado pequeño para lo que quería hacer en Glenwood”, dijo Balasova. “Sabía que quería hacer un bier spa, algo que conozco de la República Checa. Se complementa un poco con las aguas termales, pero es más privado”.

Luego se enamoró del edificio de 140 años en la esquina de Eighth Street y Cooper Avenue, un edificio que entonces albergaba High Country Gems & Minerals “The Rock Shop”, Cooper Corner Gallery y Bleu Door Boutique. Su esposo tenía dudas sobre un edificio que llevaba más de ocho meses en el mercado, pero la pasión de Balasova y su capacidad natural para llevar a cabo sus sueños pesaron más que esas preocupaciones, y comenzaron las obras justo después del Día del Trabajo de 2022.

“Soy Sagitario, simplemente lo quise”, dijo Balasova riendo. “Dije ‘Tal vez haya algún problema, pero este edificio sería perfecto para el Bier Spa’. Este es un edificio viejo, y sabía que habría obstáculos y sorpresas, pero podía enfrentarlos”.

Ambos invirtieron $2.5 millones en el edificio antes de descubrir la magnitud de la historia que había vivido.

Construido en 1886, pocos años después de que la ciudad cambiara su nombre de Defiance a Glenwood Springs, el edificio ha servido como tienda de abarrotes, edificio de oficinas, residencia, consultorio médico, institución financiera y, de manera más infame, un flop house.

Durante la construcción, encontraron la entrada al túnel utilizado por los bandidos que operaban en la ahora ciudad turística. Se dice que el túnel conectaba todos los edificios del centro de Glenwood e incluso (supuestamente) pasaba por debajo del río Colorado hasta el Hotel Colorado.

Aunque gran parte de la construcción giró en torno a modernizar infraestructura arcaica, Balasova se aseguró de mantener la integridad histórica del edificio, evidente en el ladrillo original aún visible en el interior y dos de las vigas originales de la década de 1880 que todavía sostienen el edificio.

Desde que comenzaron el proyecto en 2022, han gastado más de $5.5 millones rejuveneciendo infraestructura que en algunas partes tenía más de dos siglos. Según Balasova, al final —incluyendo la estética—, el proyecto probablemente terminará costando más de $6 millones.

Las renovaciones han incluido de todo: eliminación de plomería arcaica, reemplazo del sistema eléctrico de perilla y tubo —introducido durante la Guerra Civil—, mitigación de asbesto, sustitución de todo el esqueleto estructural por acero, elevar literalmente un edificio hundido cuatro pies, introducir un sistema revolucionario de plomería interna que llaman “la pared del millón de dólares” y todo lo demás. Actualmente apuntan a abrir en diciembre, aunque aún no fijan una fecha definitiva. Según Balasova, la ciudad de Glenwood y la Cámara de Comercio de Glenwood Springs han mostrado un apoyo enorme y agradecen la inversión que ambos están realizando en el proyecto.

“La ciudad sabía que tarde o temprano este edificio habría tenido que demolerse, así que han estado muy agradecidos de que alguien venga a invertir tanto dinero y cuidado en el edificio”, dijo.

El edificio, construido frente a carruajes tirados por caballos para jugadores y forajidos, entrará en una nueva era de su historia, esta vez para turistas y residentes que quieran experimentar un toque de la vieja Europa.

Para más información sobre el Bohemian Bier Spa, visite bohemianbeerspa.com .