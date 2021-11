Carbondale to host COVID-19 vaccination clinic Wednesday

Carbondale has been selected as a “vaccine equity” clinic site through Governor Jared Polis’ efforts to ensure that every person in Colorado has access to a vaccine, according to a town news release.

The vaccine clinic is slated for 2-6 p.m. Wednesday at the Carbondale Recreation and Community Center, 567 Colorado Ave.

This clinic is intended to focus on underserved populations and people who face barriers to accessing health care, the release states.

The clinic is open to children ages 5-11 by appointment, and ages 12 and up on a walk-in basis for either a first or second vaccine shot or booster. The follow-up date to receive a second dose is set for Dec. 29.

The clinic offers 150 spots for pre-registration for the pediatric-dose Pfizer vaccine (ages 5-11 years), and walk-in appointments for 300 additional spots (100 Pfizer, 100 Moderna, 100 Johnson & Johnson).

All Coloradans 12 and up are eligible to receive the Pfizer vaccine, and those 18 and up are eligible for the Moderna or Johnson & Johnson vaccine.

Pre-registration for the pediatric-dose Pfizer vaccine is available here [www.comassvax.org//appointment/en/reg/9971600052]

En Espanol

El Centro Recreativo y Comunitario de la Municipalidad de Carbondale será la sede de una cínica de vacunación, en alianza con el plan Vaccines for All del gobernador Polis.

Carbondale, Colorado – El Centro Recreativo y Comunitario de Carbondale ha sido seleccionado como una clínica de vacunación en beneficio de la equidad. Éste es un esfuerzo más realizado por el gobernador Polis para garantizar que toda persona en Colorado tenga acceso a una vacuna. La clínica de vacunación tendrá lugar el miércoles 1o. de diciembre de 2:00 a 6:00 p.m.

La prioridad de esta clínica será el atender a las poblaciones de raza negra, indígenas o de color, además de favorecer a aquellas personas que enfrentan obstáculos para recibir servicios de atención a la salud. De la misma manera, esta clínica estará abierta para niños de 5 a 11 años, niños de 12 años en adelante, y para cualquier persona que desee obtener su primera vacuna o incluso un refuerzo. La fecha programada para recibir la segunda dosis de la vacuna es el miércoles 29 de diciembre.

Esta clínica ofrecerá 150 espacios para la dósis pediátrica de la vacuna Pfizer (para niños entre 5 y 11 años de edad que se hayan registrado previamente) y contará con citas disponibles para cualquier persona que se presente a recibir una vacuna. Existen 300 espacios adicionales: 100 Pfizer, 100 Moderna, 100 Johnson & Johnson.

Los niños de 5 a 11 años pueden recibir la dósis pediátrica de la vacuna Pfizer, todos los residentes de Colorado de 12 años de edad en adelante resultan elegibles para recibir la vacuna Pfizer, y todos los individuos mayores de 18 años son elegiles para recibir las vacunas Moderna o Johnson & Johnson. Para registrar previamente a los niños que recibirán la dosis pediátrica, visite: http://www.comassvax.org//appointment/en/reg/9971600052

El Centro Recreativo y Comunitario de Carbondale está localizado en el 567 de Colorado Avenue, en Carbondale, Colorado.