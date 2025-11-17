El Middle Colorado Watershed Council lanzará un nuevo proyecto de mitigación de incendios forestales

El Middle Colorado Watershed Council (MCWC) está solicitando una subvención estatal para desarrollar un nuevo proyecto destinado a aumentar la seguridad y la preparación contra incendios forestales en la región.

La organización, que trabaja para proteger la cuenca desde Glenwood Canyon hasta De Beque, está buscando $262,500 del Programa de Restauración Forestal y Mitigación del Riesgo de Incendios Forestales del Servicio Forestal del Estado de Colorado para poner en marcha el proyecto Building Capacity, Reducing Risk.

“El MCWC está en posición de avanzar tanto en la prevención de incendios forestales mediante sólidas alianzas, educación y reducción de combustibles, como en la mitigación de riesgos posteriores a los incendios”, señaló el consejo en un paquete informativo entregado a los comisionados. “Pero sin el apoyo del Servicio Forestal del Estado de Colorado, la región corre el riesgo de quedarse atrás en su capacidad para proteger vidas, propiedades y recursos hídricos críticos.”

Nueve socios locales, incluidos Rifle, New Castle y Colorado River Fire Rescue, han ayudado a la organización a recaudar $87,000 en fondos de contrapartida. El lunes, los comisionados del condado de Garfield acordaron contribuir otros $5,000 al esfuerzo.

“El condado representa un socio realmente importante”, dijo la directora ejecutiva del MCWC, Kate Collins. “Habla mucho de su liderazgo y de su disposición para colaborar con todos esos municipios en el oeste del condado de Garfield.”

El MCWC utilizará la subvención —que suma $350,000 con los fondos de contrapartida— para lanzar el proyecto Building Capacity, Reducing Risk. Los beneficiarios de la subvención se anunciarán en febrero, según el consejo.

“Hubo tanto pensamiento e intención en nuestra solicitud, y tanto trabajo que la ha precedido con nuestro colectivo reuniéndose cada mes e identificando proyectos, incluso sin haber sido financiados, que nos sentimos muy optimistas”, dijo Collins.

El riesgo de incendios en el condado de Garfield se ejemplifica con el incendio Grizzly Creek de 2020, que quemó 32,631 acres en el Bosque Nacional White River, costó $33 millones apagarlo y causó más de $100 millones en daños, incluidos daños a los sistemas de agua, según el consejo. El incendio también provocó un gran flujo de escombros en Glenwood Canyon que cerró la Interstate 70 por más de dos semanas en 2021.

Como parte del proyecto, el MCWC contratará a un gerente de programa para dirigir el Colorado River Wildfire Collaborative durante tres años. Formado en 2022 por el consejo de cuencas, el colectivo reúne a distritos de bomberos, municipios, agencias y residentes del condado de Garfield para abordar el riesgo de incendios forestales y aumentar la resiliencia comunitaria.

“El colectivo es un proyecto muy grande e importante para el consejo”, dijo Collins. “Porque los incendios forestales y el agua están tan inextricablemente vinculados; cuando observamos el peligro o la probabilidad de incendios, la sequía y la aridez influyen enormemente en esa ecuación.”

El gerente del programa trabajará con organizaciones del condado, municipios y agencias de bomberos para planificar y prepararse para incendios forestales mediante la reducción de combustibles, actividades de divulgación y alianzas comunitarias.

“Los incendios forestales en la cuenca del río Middle Colorado generan un doble riesgo: ponen en peligro hogares y vidas en la interfaz urbano-forestal (WUI, por sus siglas en inglés), al tiempo que comprometen la cuenca que suministra agua limpia y confiable a miles de residentes”, señala el MCWC en los formularios presentados ante la Junta de Comisionados del Condado (BOCC).

El gerente dirigirá al colectivo en la coordinación de más de 40 socios regionales y ayudará con actividades de preparación comunitaria a través de eventos locales, presentaciones para asociaciones de propietarios y sesiones informativas municipales. También desarrollará un programa de Embajadores Vecinales y organizará capacitaciones comunitarias, según el consejo.

La posición apoyará inspecciones de espacio defendible y mitigación directa en el terreno, asegurará fondos para la reducción de combustibles y otros proyectos de mitigación, asistirá con la planificación de resiliencia y recuperación, y ayudará a reutilizar material de biomasa leñosa en proyectos como compostaje y cultivo de hongos.

Alrededor del 48% del condado de Garfield tiene un riesgo de incendios forestales de moderado a alto, y la preparación proactiva cuesta mucho menos que las reparaciones posteriores a un incendio, enfatiza el consejo.

“Este trabajo realmente no tiene un principio, un medio y un fin”, dijo Collins. “Vivir con el peligro de incendios forestales y la sequía y la aridez es muy probablemente nuestra nueva normalidad, así que cuanto más podamos mantener esta información presente y trabajar continuamente en soluciones, mejor estaremos en el condado de Garfield.”