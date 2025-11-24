Eventos de Acción de Gracias, opciones de comidas y oportunidades de donación en el condado de Garfield
Se acerca el Día de Acción de Gracias y, para algunas familias, preparar una comida festiva completa puede parecer fuera de su alcance. Aunque, como ha demostrado Charlie Brown, cualquier comida puede ser una comida de Acción de Gracias.
La Biblioteca Branch de Silt llevará a cabo un evento comunitario de Friendsgiving, invitando a los vecinos a traer un platillo para esta actividad tipo comida compartida, o bien, los asistentes pueden acudir simplemente a disfrutar del banquete. Para inscribirse y llevar un platillo, envíe un correo a Shylo Harlan a sharlan@gcpld.com o llame al 970-876-5500.
The Rough Bar and Grill también tendrá un Thanksgiving Friendsgiving Dinner Buffet de mediodía a 4 p.m. el domingo 23 de noviembre, con platillos clásicos de Acción de Gracias. Los precios son $28 para adultos, $25 para personas mayores, $12 para niños de 12 años o menos y gratis para menores de 3. Las órdenes para llevar cuestan $24. Las reservaciones deben hacerse antes del viernes 21 de noviembre al 970-625-9186.
Faith Lutheran Church realizará un evento gratuito de 11 a.m. a 1 p.m. el domingo 23 de noviembre. Después, se armarán cajas de Acción de Gracias con alimentos para familias. Si alguien necesita una caja para sí mismo o para un amigo, llame al 970-510-5046. También se aceptan donaciones para apoyar estas cajas.
Faith Lutheran Church también se asocia con Carbondale Homeless Assistance para ofrecer una comida gratuita de Acción de Gracias de 11 a.m. a 1 p.m. el jueves 27 de noviembre en la iglesia, ubicada en 1340 Highway 133, Carbondale.
Callahan’s Restaurant, en el Battlement Mesa Golf Club, ofrecerá cenas de Acción de Gracias del 24 al 26 de noviembre. Los platillos cuestan $22. Las reservaciones pueden hacerse llamando al 970-285-5786.
My’s Rocky Mountain Steakhouse en Rifle organizará un Thanksgiving Dinner Buffet de 11 a.m. a 6 p.m. El costo es $50 para adultos, $45 para personas mayores, $15 para niños de 5 a 12 años y gratis para menores de 5. Una cena individual para llevar está disponible por $30. Para reservar o hacer un pedido anticipado, llame al 970-665-9398.
Rib City en Rifle ofrece servicio de comida festiva para llevar hasta el 1 de enero de 2026, con opciones que incluyen pavos enteros y guarniciones. Para ordenar, llame al 970-255-7330.
Connect Church en Gypsum realizará una entrega gratuita de bolsas de alimentos para Acción de Gracias de 9 a.m. a mediodía el sábado 22 de noviembre. También habrá entregas en Rifle y Parachute en las estaciones de gasolina Maverick. Envíe un mensaje de texto al 512-221-8884 para reservar su bolsa y coordinar la entrega.
Lift-Up estará cerrado del 26 al 28 de noviembre, pero el viernes estará en New Castle de 9 a.m. a 1 p.m. y en Rifle de 10 a.m. a 1 p.m. El lunes estará en Carbondale de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. y en Parachute de 3 a 6 p.m. El martes estará en Rifle de 11 a.m. a 2 p.m. y en Glenwood Springs de 1 p.m. a 3:30 p.m. Para más información y ubicaciones, visite liftup.org/calendar/. El sitio también incluye fechas para Harvest for Hunger y Food Bank of the Rockies.
Los beneficios de SNAP también están nuevamente disponibles y pueden ser de ayuda para las compras de la cena de Acción de Gracias. Para encontrar qué comercios aceptan beneficios SNAP, visite fns.usda.gov/snap/retailer-locator.
-
Lift-Up, que se encuentra en los seis municipios; visite liftup.org/ para direcciones.
-
River Center en New Castle; visite rivercenternewcastle.org/ para más información.
-
Valley Meals and More; visite valleymealsandmore.com/ para más información o para hacer una donación.
-
Faith Lutheran Church, para sus cajas de Acción de Gracias; visite faithcarbondale.org/ para más información.
-
Relleno en caja
-
Puré de papas instantáneo
-
Macarrones secos
-
Salsa de arándanos enlatada
-
Calabaza enlatada
-
Alimentos no perecederos
