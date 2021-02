Garfield County wrestling round-up

Rifle’s Kellen Johnson, left, wrestles on Saturday in Rife. Ray K. Erku / Post Independent



With the first week of wrestling completed, here are all the results for Garfield County high school programs.

(Note: Most results taken from trackwrestling.com)

GRAND VALLEY

Tuesday, Jan. 26

GV 22, Moffat County 54-22

(GVHS wrestlers listed first by weight class)

106: Teagan Jacobs won vs Noah Duran 13-1.

113: Clancy Swindell lost by fall to Kaden Hixon 120 lbs: forfeit 126 lbs: Hector De La Cruz won 7-5 vs Anthony Duran.

132: forfeit 138 lbs: forfeit 145 lbs: forfeit.

152: Dominic Mendoza lost by fall to Michael Voshin.

160: Jordan Cedeno lost by fall to Pepper Ryan.

171: Taylor Drinkhouse lost by fall to Blake Hill.

182: Cristian Barragon lost by fall to Billy Latan.

195: Isaac Tigert won by forfeit.

220: Brayden Harper won by forfeit.

HWT: Hayden Grice won 8-4 vs Daniel Cruz.

Grand Valley’s Teagan Jacobs prepares for the whistle Saturday in Parachute. Ray K. Erku / Post Independent



Thursday, Jan. 28

GV 22, Olathe 6

Due to various reasons from both schools, both teams agreed to wrestle five matches and double-forfeit the rest. Therefore, the dual was a head-to-head in five matches and were as follows (GVHS listed first):

113: Freshman Clancy Swindell notched his first varsity win with a pin over Tanner Westermann.

126: Hector De La Cruz won by fall over Justus Hubbard.

152: Dominic Mendoza picked up his first victory of the year winning 10-2 over Samuel St. Peter.

160: Jordan Cedeno notched his first ever varsity win with a pin over Cody Biesek.

182: Cristian Barragon lost a hard fought battle getting pinned by Wyatt Mansker.

Saturday, Jan. 30

GV 57, Hayden 21

106: Teagan Jacobs pinned Kalob Moore in 1:23.

113: Clancy Swindell lost to Owen Miller 4-2.

120: Kris Patterson beat Cameron Campbell 11-9.

126: Hector De La Cruz pinned Sebyn Hager in 2:08.

132: Keenan Strauss lost by fall to Dylan Zimmerman in 1:15.

138: Forfeited to Kyler Campbell.

145: Forfeited to Wyatt Murphy.

152: Dominic Mendoza won by fall over Thomas Weber in 5:06.

160: Jordan Cedeno won by forfeit.

171: Taylor Drinkhouse won by forfeit.

182: Cristian Barragon won by forfeit.

195: Brayden Harper won by fall over Israel Santos in 2:33.

220: Osman Rios won by forfeit.

285: Hayden Grice won by forfeit

GV 52, Soroco/North Park 28

106: Teagan Jacobs won by fall over Quentin Fletcher in :56

113: Clancy Swindell won by forfeit 120: Kris Patterson lost by fall to Jayden Dailey in :25

126: Hector De La Cruzwon by forfeit 132: Philip Hoyt won by forfeit

138: Keenan Strauss won 13-1 over Teagan Herold

145: Forfeited to Wilson Florell

152: Dominic Mendoza won by fall over Favyn Salberg in 5:39

160: Jordan Cedeno won by forfeit

171: Taylor Drinkhouse lost by fall to Austin Little in :42

182: Cristian Barragon lost to Kody Logan 12-1

195: Brayden Harper won by forfeit

220: Osman Rios lost by fall to Cordell Garriott in 1:51.

285: Hayden Grice won by forfeit

RIFLE

Saturday, Jan. 30

Rifle 39, Steamboat Springs 42

132: James Webb (Rifle) over Owen Kirby (Steamboat), Dec 10-6.

138: Bryce Rowley (Rifle) over Jacob Skolnick (Steamboat), fall 1:46.

145: Brodie Bosick (Steamboat) over Caidyn Wilcox (Rifle), fall 5:09.

152: Kirby Reeves (Steamboat), forfeit

160: Layton Morrison (Steamboat), forfeit

170: Henry Dismuke (Steamboat), forfeit

182: Ivan Reynolds (Steamboat) over Grant Houser (Rifle), fall 0:59.

195: Alex Guardado (Rifle) over Cole Moon (Steamboat), fall 3:36.

220: Matthew Rhine (Rifle), forfeit

285: Corey Edwards (RIFLE), forfeit

106: Kaleb Young (STSP) over (RIFL) (For.)

113: Cole Muhme (Steamboat) over Kellen Johnson (Rifle), fall 3:07.

120: Hunter Bercher (Rifle) over Aiden George (Steamboat), fall 3:44.

126: Caleb Gieselman (Rifle) over Archer Bosick (Steamboat), fall 2:45

Rifle 42, Summit 22

138: Bryce Rowley (Rifle) over Jamie Gonzalez (Summit), fall 1:54.

145: Caidyn Wilcox (Rifle) over Ronen Marsteller (Summit), fall 0:48.

152: Sylas Marsteller (Summit), forfeit

160: Wylam Moratta (Summit), forfeit

170: Double forfeit

182: Grant Houser (Rifle), forfeit

195: Alex Guardado (Rifle), forfeit

220: Corey Edwards (Rifle), forfeit

285: Double forfeit

106: Double forfeit

113: Giovanni Marquez (Summit) over Kellen Johnson (Rifle), MD 22-8

120: Hunter Bercher (Rifle) over Ethan Sicat (Summit), fall 0:46

126: Caleb Gieselman (Rifle) over Luca Rizzo (Summit), fall 3:57

132: Aiden Collins (SUMM) over (RIFLE) (For.).

COAL RIDGE

Thursday, Jan. 28

Coal Ridge 52, Basalt 12

106: Double forfeit

113: Double forfeit

120: Double forfeit

126: Cooper Thurmon (CR) over Mauricio Chagoya (Basalt), fall 0:47

132: Emjai Holder (CR), forfeit

138: Jonathan Bolitho (CR), forfeit

145: Brandon Short (CR) over Paul Schenk (Basalt), MD 16-4

152: Drake Small (CR), forfeit

160: Landon Brewer (CR), forfeit

170: Brady Samuelson (Basalt), forfeit

182: Dominic Centeno (CR) over Dayton Schenk (Basalt), fall 3:45

195: Ruben Samuelson (Basalt) over Jackson Greene (CR). fall 2:21

220: Angelo Perea (CR) over Alexis Garcia (Basalt), fall 0:21

285: Jason McHattan (CR) over Jose Munoz (Basalt), fall 1:50

Coal Ridge 36, Glenwood Springs 35

120: Isaac Lepe (Glenwood), forfeit

126: Cooper Thurmon (CR), forfeit

132: Leobardo Meraz (Glenwood) over Emjai Holder (CR), fall 1:45

138: Ray Rosenmerkel (Glenwood) over Jonathan Bolitho (CR), fall 1:28

145: Brandon Short (CR), forfeit

152: Drake Small (CR) over Kodiak Kellogg (Glenwood), fall 3:38

160: Elo Garcia (Glenwood) over Landon Brewer (CR), TF 18-1 0:00

170: Double forfeit

182: Dominic Centeno (CR) over Cameron Small (Glenwood), fall 1:32

195: Sebastian Garcia (Glenwood) over Jackson Greene (CR), fall 1:49

220: Angelo Perea (CR), forfeit

285: Jason McHattan (CR), forfeit

106: Double forfeit

113: Malachi Sandoval (Glenwood), forfeit

Saturday, Jan. 30

Coal Ridge 17, Mancos 60

120: Levi Martin (Mancos) over Cooper Thurmon (CR), fall 3:18

126: Broc Imel (Mancos) over Emjai Holder (CR), fall 1:59

132: Trevor Paquin (Mancos) over Austin Price (CR), fall 2:11

138: Ty Everett (Mancos) over Jonathan Bolitho (CR), fall 0:43

145: Lot Martin (Mancos) over Luke Dunbar (CR),. fall 0:32

152: Drake Small (CR) over Cole Dainty-Guilfoyle (Mancos), fall 0:26

160: Chase Moore (Mancos) over Landon Brewer (CR), fall 1:28

170: Ayden Mathews (Mancos), forfeit

182: Colt Fury (Mancos) over Dominic Centeno (CR), fall 4:14

195: Lane Greenlee (Mancos) over Jackson Greene (CR), fall 3:02

220: Angelo Perea (CR) over Kenyon Rosales (Mancos), fall 0:43

285: Jason McHattan (CR), forfeit

106: Clay Everett (Mancos), forfeit

113: Double forfeit (CR Unsportsmanlike Conduct 1.0)

Coal Ridge 26, Paonia 37

113: Double forfeit

120: Double forfeit

126: Cooper Thurmon (CR) over Jason Kuntz (Paonia), TF 17-0 3:05

132: Ace Connolly (Paonia) over Austin Price (CR), fall 0:27

138: Logan Farnsworth (Paonia) over Jonathan Bolitho (CR), MD 12-3

145: Reagan Todd (Paonia) over Brandon Short (CR), fall 1:33

152: Dawson Morgan (Panonia) over Drake Small (CR), fall 3:04

160: Landon Brewer (CR), forfeit

170: Kohen Booth (Paonia), forfeit

182: Dominic Centeno (CR) over Trenton Gaston (Paonia), Dec 8-4

195: Jackson Greene (CR), forfeit

220: Angelo Perea (CR), forfeit

285: Omni Jurdkins (PAON) over Jason McHattan (COAL) (Dec 4-0).

106: Noah Valdez (Paonia), forfeit

GLENWOOD SPRINGS

Thursday, Jan. 28

Glenwood Springs 36, Basalt 36

106: Double forfeit

113: Malachi Sandoval (Glenwood), forfeit

120: Isaac Lepe (Glenwood), forfeit

126: Mauricio Chagoya (Basalt), forfeit

132: Leobardo Meraz (Glenwood), forfeit

138: Ray Rosenmerkel (Glenwood), forfeit

145: Paul Schenk (Basalt), forfeit

152: Kodiak Kellogg (Glenwood), forfeit

160: Elo Garcia (Glenwood), forfeit

170: Double forfeit

182: Brady Samuelson (Basalt) over Cameron Small (Glenwood), fall 2:28

195: Ruben Samuelson (Basalt) over Sebastian Garcia (Glenwood), fall 0:29

220: Alexis Garcia (Basalt), forfeit

285: Jose Munoz (Basalt), forfeit

Glenwood Springs 35, Coal Ridge 36

120: Isaac Lepe (Glenwood), forfeit

126: Cooper Thurmon (CR), forfeit

132: Leobardo Meraz (Glenwood) over Emjai Holder (CR), fall 1:45

138: Ray Rosenmerkel (Glenwood) over Jonathan Bolitho (CR), fall 1:28

145: Brandon Short (CR), forfeit

152: Drake Small (CR) over Kodiak Kellogg (Glenwood), fall 3:38

160: Elo Garcia (Glenwood) over Landon Brewer (CR), TF 18-1 0:00

170: Double forfeit

182: Dominic Centeno (CR) over Cameron Small (Glenwood), fall 1:32

195: Sebastian Garcia (Glenwood) over Jackson Greene (CR), fall 1:49

220: Angelo Perea (CR), forfeit

285: Jason McHattan (CR), forfeit

106: Double forfeit

113: Malachi Sandoval (Glenwood), forfeit