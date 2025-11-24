La Patrulla Estatal de Colorado aumentará la vigilancia en las montañas ante el repunte de clima invernal

La Patrulla Estatal de Colorado aumentará las actividades de cumplimiento de la ley en las comunidades de montaña esta semana ante un repunte de clima invernal.

Los patrulleros estatales se unirán a las agencias policiales locales para añadir turnos adicionales en zonas como los condados de Eagle, Grand, Routt, Summit y Garfield el viernes, con el fin de hacer cumplir las leyes de tránsito y detectar a conductores bajo la influencia, según un comunicado de prensa.

Conducir en el clima de Colorado puede presentar peligros adicionales y ser riesgoso para quienes no están preparados, de acuerdo con la Patrulla Estatal. El invierno pasado, los patrulleros respondieron a 11,745 choques, con impactos que variaron desde daños a la propiedad hasta muertes. Se prevé entre 1 y 4 pulgadas de nieve en el corredor montañoso de la Interestatal 70 entre el jueves y el viernes, y hasta seis pulgadas en las cumbres, según OpenSnow.

Se recomienda a los conductores respetar los límites de velocidad, reducir la velocidad en condiciones adversas, guardar distracciones como los teléfonos celulares para cumplir con la ley estatal de manos libres, usar siempre el cinturón de seguridad y manejar sobrios. En invierno, los conductores deben cumplir con las leyes de tracción y cadenas para vehículos de pasajeros en Colorado, que exigen tracción en las cuatro ruedas o en todas las ruedas y llantas para todo clima, lodo y nieve o de invierno, o bien cadenas u otro dispositivo de tracción aprobado.

Para mantenerse seguros durante el invierno, los conductores también deben mantener sus vehículos —incluidas las llantas, baterías y fluidos— y llevar un kit de emergencia con una pala, una manta térmica y refrigerios.