La Patrulla Estatal de Colorado pide a los conductores prepararse para condiciones invernales tras responder a más de 2,000 choques en noviembre pasado

La Patrulla Estatal de Colorado está llamando a los conductores a preparar sus vehículos para el invierno ahora que el clima frío vuelve a descender sobre las montañas.

El clima invernal temprano a menudo toma por sorpresa a los conductores en las montañas, lo que provoca un aumento en la cantidad de choques que podrían prevenirse con la preparación adecuada, según un comunicado de prensa de la Patrulla Estatal.

“Los primeros eventos de nieve y hielo de cada temporada parecen crear un poco de caos en nuestras carreteras”, dijo el jefe de la Patrulla Estatal de Colorado, el coronel Matthew Packard, en un comunicado. “Es hora de que los conductores cambien su mentalidad y sus comportamientos de manejo para que coincidan con las condiciones de la carretera”.

Hubo más de 2,000 choques en todo el estado en noviembre pasado, la mayor cantidad de cualquier mes invernal, según la Patrulla Estatal. La mayoría de esos choques, aproximadamente el 85%, resultaron en daños a la propiedad.

Para los vehículos de pasajeros que viajan por cualquier tramo de la Interstate 70 entre Morrison y Dotsero, la ley estatal requiere que los conductores lleven cadenas para dos o más llantas, un dispositivo alternativo de tracción aprobado o llantas con una profundidad de dibujo de al menos tres dieciseisavos de pulgada, clasificadas como “all weather” o “mud and snow”. Los conductores podrían recibir una multa de $50 con un recargo de $17 por no cumplir con esta ley.

Antes del invierno, también es importante que los conductores revisen la presión de aire en sus llantas —que puede bajar cuando disminuye la temperatura—, revisen los líquidos del vehículo, incluidos el refrigerante y el anticongelante, y mantengan un raspador de nieve dentro del vehículo, según la Patrulla Estatal. En caso de emergencias, se recomienda que los conductores lleven un kit con todo lo que puedan necesitar si se salen de la carretera, incluidos una pala, ropa abrigada, mantas térmicas, bocadillos y agua.

La ley de cadenas para vehículos comerciales y la ley de tracción para vehículos de pasajeros han estado en vigor desde el 1 de septiembre. Las leyes requieren que los vehículos comerciales lleven cadenas y que los vehículos de pasajeros tengan dispositivos de tracción adecuados.