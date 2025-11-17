Los beneficios completos de SNAP se reanudarán en Colorado después de la reapertura del gobierno federal

Los beneficios de asistencia alimentaria para aproximadamente 600,000 habitantes de Colorado serán completamente restaurados tras el fin de un cierre del gobierno federal que duró 43 días.

La oficina del gobernador Jared Polis dijo en un comunicado de prensa el miércoles que el estado está avanzando “lo más rápido posible” para procesar los pagos a los residentes de bajos ingresos que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP.

La oficina del gobernador dijo que los beneficiarios de SNAP pueden esperar ver su asignación completa cargada en sus tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios tan pronto como el jueves. El anuncio pone fin a dos semanas de incertidumbre y confusión para los estados y los beneficiarios de SNAP, quienes lidiaron con múltiples órdenes judiciales y acciones federales que generaron una situación de financiamiento intermitente.

La administración del presidente Donald Trump, a fines de octubre, dijo inicialmente que no financiaría SNAP hasta después de la reapertura del gobierno. Una coalición de 25 estados demandó por esa decisión y, el 31 de octubre, dos jueces federales ordenaron a la administración usar fondos de emergencia para continuar realizando los pagos de SNAP. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que los fondos de emergencia disponibles solo alcanzarían para cubrir aproximadamente la mitad de los beneficios de SNAP de noviembre, pero una orden judicial posterior, el 6 de noviembre, exigió que la agencia realizara pagos completos.

Colorado comenzó a trabajar para procesar los pagos completos tras esa decisión, pero dichos pagos se detuvieron el 7 de noviembre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera a la administración Trump suspender temporalmente el financiamiento total de los beneficios.

Los funcionarios estatales dijeron que ya habían entregado beneficios completos a unas 32,000 personas en Colorado al momento de la decisión de la Corte Suprema. Después de eso, el USDA ordenó a los estados procesar únicamente el 65% de los beneficios de SNAP de noviembre y “revertir” cualquier esfuerzo previo para otorgar financiamiento total.

Tras la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley de financiación provisional el miércoles —que Trump firmó— el gobierno federal reabrió, permitiendo a los estados pagar nuevamente los beneficios completos de SNAP. Si bien la medida provisional expira el 30 de enero, garantiza el financiamiento completo de SNAP por el resto del año fiscal, que se extiende hasta septiembre del próximo año.

La incertidumbre dejó a los proveedores de alimentos luchando para satisfacer la demanda, con varios bancos de alimentos reportando un aumento en solicitudes y algunos gobiernos locales aprobando fondos de emergencia para los beneficiarios de SNAP en forma de tarjetas de regalo para supermercados.

Polis solicitó hasta $10 millones en fondos adicionales para bancos de alimentos —que la legislatura aprobó— y también instó a los habitantes de Colorado a donar directamente a Feeding Colorado, una red de las cinco organizaciones de ayuda contra el hambre más grandes del estado.

Los habitantes de Colorado que aún necesiten recursos alimentarios pueden comunicarse con bancos de alimentos o agencias comunitarias locales a través del programa 211, que conecta a las personas con recursos estatales como asistencia alimentaria. Más información está disponible llamando al 211 o al 866-760-5489, o visitando 211Colorado.org.

Los recursos de Feeding Colorado también están disponibles en FeedingColorado.org/find-food o enviando un correo a info@feedingcolorado.org.