Nuevas directoras de sucursal de la biblioteca del condado de Garfield asignados para New Castle y Rifle

The Garfield County Public Library District has promoted from within to fill the branch manager positions in New Castle and Rifle.

Ana Gaytan becomes the district’s first Latina branch manager, bringing her eight years of experience with the local libraries to the role.

In addition, another longtime library employee, Amy Tonozzi, has accepted the position as full-time Rifle Branch manager.

Tonozzi and Gaytan had both been serving in the interim manager positions at the respective branches since last year.

Gaytan has worked her way up from various positions in multiple Garfield County library locations, from page, assistant manager, associate and specialist at the Glenwood Springs Branch to circulation coordinator and interim manager in New Castle.

Ana Gaytan, recién nombrada directora de la biblioteca, sucursal de New Castle.

Garfield County Public Library District/Courtesy photo

El distrito de bibliotecas públicas del condado de Garfield ha promovido internamente para ocupar los puestos de directoras de sucursal en New Castle y Rifle.

Ana Gaytán se convierte en la primera directora de sucursal latina del distrito, aportando al puesto sus ocho años de experiencia con las bibliotecas locales.

Además, otra empleada de la biblioteca desde hace mucho tiempo, Amy Tonozzi, aceptó el puesto de gerente de tiempo completo en la sucursal de Rifle.

Tonozzi y Gaytan habían ocupado puestos de directoras interinas en las respectivas sucursales desde el año pasado.

Gaytan se ha abierto camino desde varios puestos en diversas ubicaciones de bibliotecas del condado de Garfield, desde asistente de director, asociada y especialista en la sucursal de Glenwood Springs hasta coordinadora de circulación y directora interina en New Castle.

Tiene un bachillerato en administración y liderazgo.

“La educación de Ana, el conocimiento del distrito y diversa experiencia son un gran beneficio para nuestros usuarios, la sucursal de New Castle, el equipo de directores de la sucursal y el distrito,” dijo Jame Larson, director de comunicaciones y mercadeo del distrito de bibliotecas, en un comunicado de prensa que anunció las asignaciones.

“Ella está muy dedicada a comunicar todos nuestros servicios bibliotecarios a la comunidad hispana,” dijo Larson sobre Gaytán.

Poder nombrar a las dos nuevas directoras internamente también fue útil, considerando el ajustado mercado laboral y las dificultades de contratación, dijo.

Tonozzi también aporta una gran experiencia al trabajo, ya que trabajó 14 años en la sucursal de Rifle como paje, coordinador de servicios juveniles y directora interina de la sucursal.

Amy Tonozzi, recién nombrada directora de la biblioteca, sucursal de Rifle.

Garfield County Public Library District/Courtesy photo

“Confiamos en que Amy seguirá siendo un gran activo para la sucursal de Rifle y para todo el distrito,” dijo Larson. “Su experiencia general y muchos años en servicios juveniles brindan una gran perspectiva al distrito y serán fundamentales en lo que logremos en el futuro.”

Los nombramientos se producen después de que se cubrieran los puestos para directores de sucursal de Glenwood Springs y Carbondale en el otoño. Daniel Messer es el nuevo director de sucursal en Glenwood Springs y Tracy Kallassy es la nueva directora en Carbondale.

El distrito todavía está buscando ocupar el puesto de director de sucursal de Silt, que se volvió a anunciar luego de completar un estudio integral de salarios de empleados de bibliotecas y cambios en algunas de las descripciones de trabajo, dijo Larson.

Puedes contactar al Reportero Sénior/Editor Gerente John Stroud al 970-384-9160 o jstroud@postindependent.com.