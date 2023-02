Roaring Fork Schools’ early childhood, universal preschool registration events launch next week

Then-Glenwood Springs Elementary School preschooler Paola Perez-Vega goes down the playground slide on Tuesday, Aug. 18, 2021.

Post Independent file photo

In conjunction with the state of Colorado’s online launch for Universal Preschool (UPK) applications in January, Roaring Fork School District elementary schools plan to host in-person registration events starting next week for both universal preschool for 3- and 4-year-olds, as well as for toddler programming for children ages 12 months to 3 years.

“We invite all families with young children to attend the registration events to learn about Universal Preschool registration and receive support enrolling in both the Roaring Fork Schools’ and community early childhood programs,” Chief of Student and Family Services Anna Cole said in a school district news release.

Registration events will be hosted on:

Wednesday, Feb. 22, 8 a.m.-4 p.m. at Riverview School, Glenwood Springs

Monday, Feb. 27, 4-6:30 p.m. at Crystal River Elementary School, Carbondale

Monday, March 6, 4-6:30 p.m. at Sopris Elementary School, Glenwood Springs

Wednesday, March 8, 8 a.m.-4 p.m. at Basalt Elementary School

Saturday, March 11, 8 a.m.-12 p.m. at Glenwood Springs Elementary School

UPK, passed by the state Legislature last year, allows all families to receive up to 15 hours per week of preschool for 4-year-olds at no cost, and 3-year-olds with qualifying risk factors are eligible for 10 hours per week. Proof of income must be submitted to the state to qualify.

Space is limited, and completing an application either through the state or at an in-person event does not guarantee a position in the Roaring Fork Schools program, the release states. Applications received before March 15 will receive priority consideration. Families will be notified of their application status by late April.

Families can attend any application session regardless of location and should bring a copy of their child’s birth certificate and immunization records.

No fee is required for early childhood application. Tuition rates for 2022-23 can be found at the district website . Roaring Fork Schools early childhood programs offer additional scholarships including the Colorado Childcare Assistance Program for eligible families.

All paperwork will be available in both English and Spanish, and bilingual staff will be present to assist families with the process, the release states. The Family Resource Center of the Roaring Fork Schools will be present at the in-person events to support families with additional services.

Community early childhood programs and organizations will also be available at these events to meet with families.

The early childhood program is offered at every elementary school in the district.

Online applications will be available at rfschools.com/enrollment starting Feb. 22. To learn more, parents can contact Early Childhood Program Business Coordinator, Faridhe Rodriguez, at 970-384-6006 or frodriguez@rfschools.com .

Los eventos de inscripción para la primera infancia y el preescolar universal de RFSD se inician en Febrero

Mientras que el estado de Colorado puso en marcha una aplicación en línea de Preescolar Universal (UPK) en Enero, las Escuelas de Roaring Fork están organizando eventos de inscripción en persona en todas las escuelas primarias a partir de Febrero, tanto para preescolar universal de tres y cuatro años de edad, así como para la programación de niños pequeños de 12 meses de edad.

“Invitamos a todas las familias con niños pequeños a asistir a los eventos de registro para aprender sobre el registro de Preescolar Universal y recibir apoyo para inscribirse en los programas de primera infancia de las Escuelas Roaring Fork y de la comunidad”, dijo la Jefa de Servicios Estudiantiles y Familiares Anna Cole.

Los eventos de inscripción se llevarán a cabo

Miércoles, 22 de Febrero, 8 a.m.-4 p.m. en Riverview School, Glenwood Springs

Lunes, 27 de Febrero, 4-6:30 p.m. en la Escuela Elemental Crystal River, Carbondale

Lunes, 6 de Marzo, 4-6:30 p.m. en la Escuela Elemental Sopris, Glenwood Springs

Miércoles, 8 de Marzo, 8 a.m.-4 p.m. en Basalt Elementary School

Sábado, 11 de Marzo, 8 a.m.-12 p.m. en Glenwood Springs Elementary School

Nuevo este año a través de UPK, todas las familias pueden recibir hasta 15 horas por semana de preescolar gratuito para niños de cuatro años de edad, y tres años de edad con factores de riesgo que califican son elegibles para 10 horas gratuitas por semana. Para tener derecho a la ayuda, hay que presentar al Estado un comprobante de ingresos.

El espacio es limitado, y completar una solicitud ya sea a través del estado o en un evento en persona no garantiza una posición en el programa de Roaring Fork Schools. Las solicitudes recibidas antes del 15 de Marzo del 2023 recibirán consideración prioritaria. Las familias serán notificadas del estado de su solicitud a finales de Abril.

Las familias pueden asistir a cualquier sesión de solicitud sin tener en cuenta la ubicación y deben traer una copia del acta de nacimiento y de la cartilla de vacunación de su hijo/a.

No se requiere ninguna tarifa para la solicitud de la primera infancia. Usted puede ver las tarifas de matrícula para 2022-23 aquí . Los programas de infancia temprana de las Escuelas Roaring Fork ofrecen becas adicionales incluyendo el Programa de Asistencia de Cuidado de Niños de Colorado para familias elegibles.

Todo el papeleo estará disponible tanto en inglés como en español, y personal bilingüe estará presente para ayudar a las familias con el proceso. El Centro de Recursos Familiares de las Escuelas de Roaring Fork estará presente en los eventos en persona para apoyar a las familias con servicios adicionales. Los programas y organizaciones de educación infantil de la comunidad estarán disponibles en estos eventos para reunirse con las familias.

El programa de educación infantil se ofrece en todas las escuelas primarias del distrito. (Consulte aquí el mapa de la zona de asistencia).

Las solicitudes en línea estarán disponibles en http://www.rfschools.com/enrollment a partir del 22 de Febrero. Para obtener más información, los padres pueden ponerse en contacto con la Coordinadora de Negocios de Educación Infantil, Faridhe Rodríguez, en 970-384-6006 o frodriguez@rfschools.com .