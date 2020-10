School meals distribution expands to weekends, adds pickup locations

Beginning Oct. 21, the Roaring Fork School District plans to expand its free student meal program to include meals for seven days a week, including new school pickup sites in Glenwood Springs, Carbondale and Basalt.

Curbside pickup is to be available at Glenwood Springs High, Carbondale Middle and Basalt Middle schools from 4:30-6:30 p.m. on Wednesdays, and from 9 a.m.-12 p.m. on Saturdays.

The program is for families with children 18 years or younger, according to a Tuesday news release from the school district.

“Parents and guardians may pick up free meal packs without their children being present,” the release states. “There is a limit of one seven-day meal pack per child, per week.”

Each of the seven-day meal packs includes seven breakfast and lunch entrees, vegetables, fruit and milk. Families are advised to stay with their cars and not enter buildings during curbside meal pickup service.

“The curbside pickup service is being offered in response to community feedback that a more efficient and convenient meal pick-up option was needed,” the release states.

The Roaring Fork Schools will continue to provide free breakfast and lunch on weekdays to any child 18 or younger through May 2021, using its bus meal delivery systems and direct delivery to on-campus students.

Anyone who is unable to access meals at the scheduled distribution points can sign up for free home delivery through the district’s Family Services Department by calling 970-384-9500, or emailing familyservices@rfschools.com.

Visit http://www.rfschools.com or call 970-384-6007 for more information.

Distribución de paquetes con alimentos para 7 días comienza el 21 de octubre

A partir del 21 de octubre, las Escuelas Roaring Fork ofrecerán paquetes con alimentos para 7 días gratis para ser recogidos en las aceras de la escuela preparatoria de Glenwood Springs y las escuelas secundarias de Carbondale y Basalt, todos los miércoles y sábados. La recolección de alimentos en estas escuelas se llevará a cabo los miércoles de 4:30 pm a 6:30 pm y los sábados de 9 am a 12 pm.

Este programa es para familias con niños menores de 18 años. Los padres y tutores pueden recoger los paquetes de alimentos gratuitos sin que sus hijos estén presentes. Hay un límite de un paquete de alimentos para 7 días por niño, por semana. Cada paquete de 7 días incluye: siete desayunos y almuerzos, verduras, frutas y leche. Se recomienda a las familias que permanezcan en sus coches y no entren en los edificios durante el servicio de recolección de alimentos.

El servicio de recolección de alimentos se ofrece en respuesta a la opinión de la comunidad de que se necesitaba una opción de recolección de alimentos más eficiente y conveniente.

Las Escuelas Roaring Fork continuarán proporcionando desayuno y almuerzo gratuitos a todos los niños menores de 18 años hasta diciembre 2020 mediante la entrega de alimentos en autobús y a todos los estudiantes en el campus. Si no puede acceder los alimentos en nuestros puntos de distribución programados, por favor regístrese para nuestro servicio de entrega a domicilio gratuito a través del departamento de servicios familiares llamando al 970-384-9500 o enviando un correo electrónico a familyservices@rfschools.com.

Para más información, visite http://www.rfschools.com o llame al 970-384-6007.